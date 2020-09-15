Іспанія зробила перший крок до заборони прославляння диктатора Франко

Уряд Іспанії погодив проєкт "про демократичну пам’ять", серед положень якого - заборона прославляння диктатора Франко, а також - створення спеціального органу для розслідування порушень прав людини за його режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Серед положень проєкту - перетворення Долини полеглих (кладовища загиблих у громадянській війні, створеного генералом Франко) на цивільне кладовище для загиблих з обох боків, створення "мапи поховань" жертв режиму, створення спеціальної прокуратури при Верховному суді, який розслідуватиме порушення прав людини, скоєні під час режиму Франко, заборона будь-яких фондів та організацій, які прославляють його особу та фінансуються з бюджетних коштів, відкликання титулів, які були надані наближеним до участі в перевороті, а також визнання незаконними вироків франкістських судів, зокрема, щодо страчених режимом.

Окрім того, пропонують запровадити дві пам’ятні дати - 31 жовтня як день пам’яті жертв перевороту, диктатури, репресій та вигнання, та 8 травня - для вшанування загальної перемоги над фашизмом і нацизмом у Європі, у тому числі боротьби іспанських діячів.

Передбачено також впровадження годин "демократичної пам’яті" у шкільну програму.

Урядовий проєкт ще чекає тривала процедура у парламенті.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року останки Франко ексгумували з мавзолею в монументальному комплексі "Долина полеглих" неподалік від Мадрида. Тодішній тимчасовий уряд Санчеса переніс їх на невелике приватне кладовище, викликавши неоднозначні реакції з усього політичного спектру.

Франко, який правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті 1975 року, наказав стратити або ув'язнити десятки тисяч своїх ворогів, тоді як у громадянській війні, що передувала цьому, загинули півмільйона людей. Його націоналістична спадщина все ще розділяє Іспанію.