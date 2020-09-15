Испания сделала первый шаг к запрету прославления диктатора Франко

Правительство Испании согласовал проект "о демократической память", среди положений которого - запрет прославления диктатора Франко, а также - создание специального органа для расследования нарушений прав человека по его режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Среди положений проекту - превращение "Долины павших" (кладбища погибших в гражданской войне, созданного генералом Франко) на гражданское кладбище для погибших с обеих сторон, создание "карты захоронений" жертв режима, создание специальной прокуратуры при Верховном суде, который будет расследовать нарушения прав человека, совершенные во время режима Франко, запрет любых фондов и организаций, которые прославляют его личность и финансируются из бюджетных средств, отзыв титулов, которые были выданы причастным к перевороту, а также признание незаконными приговоров франкистских судов, в частности, в отношении казненных режимом.

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Кроме того, предлагают ввести две памятные даты - 31 октября в память о жертвах переворота, диктатуры, репрессий и изгнания, и 8 мая - для празднования общей победы над фашизмом и нацизмом в Европе, в том числе борьбы испанских деятелей.

Предусмотрено также внедрение часов "демократической памяти" в школьную программу.

Правительственный проект еще ожидает длительная процедура в парламенте.

Напомним, в октябре 2019 года останки Франко эксгумировали из мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших" неподалеку от Мадрида. Тогдашнее временное правительство Санчеса перенесло их на небольшое частное кладбище, вызвав неоднозначные реакции всего политического спектра.

Франко, который правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году, приказал казнить или посадить десятки тысяч своих врагов, тогда как в гражданской войне перед этим погибло до 500 тысяч человек. Его националистическое наследие все еще разделяет Испанию.