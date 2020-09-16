Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Терорист Брейвік, який вбив 77 людей в Осло, проситиме про помилування

У Зеленського звинуватили Білорусь в поширенні серед хасидів неправди про відкритий кордон

Берлін пропонував США мільярдну угоду за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" - ЗМІ

Єврокомісія запропонує переглянути принципи роботи Шенгену






Макрон на тлі напруги в Білорусі їде до країн Балтії

Середа, 16 вересня 2020, 12:00

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Литву і Латвію наприкінці вересня на тлі напруженості між Європейським Союзом, Росією та Білоруссю.

Про візит повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

В рамках візиту, що пройде з 28 по 30 вересня, Макрон зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Латвії Егілсом Левітсом і латвійським прем'єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем.

Читайте також
Макрон у розмові з Путіним вимагав пояснень щодо отруєння Навального

Під час відвідин Литви Макрон також відвідає французький військовий контингент, що дислокується в містечку Рукла в рамках посиленої присутності НАТО.

Цього тижня у розмові з президентом РФ Владіміром Путіним Макрон наголосив, що підтримує політичне вирішення кризи у Білорусі без зовнішнього втручання.

Раніше Макрон заявляв, що хоче уникнути повторення в Білорусі українського сценарію.

Крім того, цього тижня Німеччина і Франція закликали Росію пояснити, що трапилося з російським опозиціонером Алексеєм Навальним після того, як лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції підтвердили, що він був отруєний нервово-паралітичним речовиною з групи "Новічок".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua