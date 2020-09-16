Макрон на фоне напряжения в Беларуси едет в страны Балтии

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Литву и Латвию в конце сентября на фоне напряженности между Европейским Союзом, Россией и Беларусью.

О визите сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

В рамках визита, который пройдет с 28 по 30 сентября, Макрон встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Егилсом Левитсом и латвийским премьер-министром Кришьянисом Кариньшом.

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Во время посещения Литвы Макрон также посетит французский военный контингент, который дислоцируется в городе Рукла в рамках усиленного присутствия НАТО.

На этой неделе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон подчеркнул, что поддерживает политическое решение кризиса в Беларуси без внешнего вмешательства.

Ранее Макрон заявлял, что хочет избежать повторения в Беларуси украинского сценария.

Кроме того, на этой неделе Германия и Франция призвали Россию объяснить, что случилось с российским оппозиционером Алексеем Навальным после того, как лаборатории в Германии, Франции и Швеции подтвердили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".