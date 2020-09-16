Швеція продовжує фіксувати повільні темпи поширення коронавірусу

У Швеції, чий ліберальний підхід реагування на пандемію зробив її світовим винятком, фіксують низький рівень поширення коронавірусу - тоді як у багатьох європейських країнах спостерігається значне зростання нових випадків.

Про це йдеться в публікації видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), кумулятивна кількість нових випадків інфекції за 14 днів у Швеції склала 22,2 на 100 тисяч жителів у вівторок.

Читайте також Норвегія вперше з квітня випередила Швецію за кількістю нових заражень

Для порівняння, цей показник становить 279 в Іспанії, 158,5 у Франції, 118 в Чехії, 77 в Бельгії і 59 - у Великій Британії. Усі ці країни цієї весни ввели жорсткий карантин, чого не зробила Швеція.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 11 вересня цей показник склав 88,1.

У 22 з 31 країн Європи, дані з яких має ECDC, рівень поширення інфекції є вищим. Нові випадки у Швеції поширюються приблизно з тією ж швидкістю, яка була в кінці березня. Краща ситуація, ніж у Швеції, тільки в Німеччині, Фінляндії, Литві, Ісландії, Польщі, Кіпрі, Латвії та Ліхтенштейні.

Водночас дані Національного агентства охорони здоров'я Швеції показали, що тільки 1,2% зі 120 тисяч тестів минулого тижня виявилися позитивними.

У Швеції також менше нових щоденних випадків інфікування, ніж в її скандинавських сусідів Норвегії і Данії.

Читайте також У Швеції почали масове тестування студентів для експерименту

13 пацієнтів з Covid-19 перебувають у відділенні інтенсивної терапії в лікарнях Швеції, а середній показник смертності від коронавірусу за сім днів дорівнює нулю.

Шведський підхід реагування на пандемію зазнав критики за кордоном через високий рівень смертності. Число жертв коронавірусу в країні становить 574 людини на мільйон жителів, що більш ніж у п'ять разів вище, ніж в Данії, і в 10 разів більше, ніж в Норвегії і Фінляндії.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл наполягає, що високий рівень смертності пов'язаний не з її загальною стратегією, а з нездатністю запобігти катастрофічному поширення вірусу в будинках для людей похилого віку.

Читайте детальніше про шведський підхід: Експеримент триватиме: чому Швеція не визнає помилкою відмову від жорсткого карантину.