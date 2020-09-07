Норвегія вперше з квітня випередила Швецію за кількістю нових заражень

Вперше за кілька місяців кількість нових випадків COVID-19 в Норвегії - вища, ніж в сусідній Швеції, яку критикували за відсутність жорсткого локдауна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Норвегії зареєстровано 454 нових випадки коронавірусу з понеділка по четвер минулого тижня, згідно з даними національного мовника NRK.

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За даними Агентства охорони здоров'я в сусідній Швеції, за цей період було зареєстровано 754 нових випадки.

Використовуючи коефіцієнт інфікування на 100 тисяч жителів за останні 7 днів, в Норвегії було зареєстровано 1,2 випадка COVID-19 на день в порівнянні з 0,9 випадка в Швеції.

Рівень захворюваності в Норвегії не був вищим, ніж у Швеції, з 1 квітня, повідомляє NRK.

За словами заступника директора Норвезького управління охорони здоров'я Еспена Накстада, Швеція зараз перебуває на шляху до того, щоб взяти під контроль поширення коронавірусу.

"Це явна ознака того, що люди в Швеції роблять багато речей розумно, зберігаючи соціальну дистанцію і активно користуючись порадами щодо гігієни, а також обережно ставляться до поширення вірусу", - сказав Накстад.

Слід зазначити, що Швеція, як і раніше, має вищі цифри кількості госпіталізованих пацієнтів, ніж Норвегія.

Збільшення кількості нових випадків інфікування в Норвегії також може бути частково пов'язане з активізацією тестування: зараз в країні щотижня проходять тестування 80 тисяч осіб.

Порівняння між показниками зараження в Норвегії та Швеції часто обговорюється в норвезьких ЗМІ через різницю в підході сусідів до стримування пандемії.

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