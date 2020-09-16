Швеция продолжает фиксировать медленные темпы распространения коронавируса

В Швеции, чей либеральный подход реагирования на пандемию сделал ее мировым исключением, фиксируют низкий уровень распространения коронавируса - в то время как во многих европейских странах наблюдается значительный рост новых случаев.

Об этом говорится в публикации издания The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), кумулятивное количество новых случаев инфекции за 14 дней в Швеции составило 22,2 на 100 000 жителей во вторник.

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Для сравнения, этот показатель составляет 279 в Испании, 158,5 во Франции, 118 в Чехии, 77 в Бельгии и 59 в Великобритании. Все эти страны этой весной ввели жесткий карантин, чего не сделала Швеция.

В Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 11 сентября этот показатель составил 88,1.

В 22 из 31 стран Европы, данные из которых имеет ECDC, уровень распространения инфекции выше. Новые случаи в Швеции распространяются примерно с той же скоростью, которая была в конце марта. Лучшая ситуация, чем в Швеции, только в Германии, Финляндии, Литве, Исландии, Польше, Кипре, Латвии и Лихтенштейне.

В то же время данные Национального агентства здравоохранения Швеции показали, что только 1,2% из 120 000 тестов на прошлой неделе оказались положительными.

В Швеции также меньше новых ежедневных случаев инфицирования, чем в ее скандинавских соседей Норвегии и Дании.

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13 пациентов с Covid-19 находятся в отделении интенсивной терапии в больницах Швеции, а средний показатель смертности от коронавируса за семь дней ровен нулю.

Шведский подход реагирования на пандемию подвергся критике за рубежом из-за высокого уровня смертности. Число жертв коронавируса в стране составляет 574 человека на миллион жителей, что более чем в пять раз выше, чем в Дании, и в 10 раз больше, чем в Норвегии и Финляндии.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл настаивает, что высокий уровень смертности связан не с ее общей стратегией, а с неспособностью предотвратить катастрофическое распространение вируса в домах престарелых.

Читайте подробнее о шведском подходе: Эксперимент продлится: почему Швеция не признает ошибкой отказ от жесткого карантина.