Колишнього держсекретаря Заяця звільнили з дипломатичної служби

Колишнього держсекретаря Міністерства закордонних справ Андрія Заяця, якого звільнили з посади у березні, із призначенням нового уряду, нещодавно також взагалі звільнили з дипломатичної служби.

Про це стало відомо "Європейській правді" від кількох чинних співробітників МЗС.

Звільнення відбулося у минулий четвер, 11 вересня, йдеться у листі Заяця, який він розіслав іншим співробітникам МЗС у внутрішньовідомчому листуванні ("Європейська правда" бачила текст цього листа). Підставою для такого звільнення, відповідно до закону про дипслужбу, стало те, що у МЗС не знайшлося іншої посади, яку він міг би обійняти.

"Сьогодні наказом міністра мене було звільнено з дипломатичної служби у зв’язку з встановленим законом граничним (6 місяців) перебуванням поза штатом", - написав Заяць.

Примітно, що у березні, коли за ініціативою нового міністра Дмитра Кулеби уряд звільнив держсекретаря, міністр запевняв, що чекає на призначення Заяця послом. "Я одразу запропонував йому посаду посла... І не я нав’язав йому посаду, а він сам обрав посаду, я підтримав його рішення і готовий внести відповідне подання на розгляд президента", - заявив міністр у інтерв’ю "Європейській правді".

За даними "Європейської правди", тоді йшлося про посаду у доволі непрестижній африканській країні, яка, втім, є одним з регіональних лідерів. Посада посла у цій державі вже тривалий час є вакантною.

Втім, у листі Заяця немає згадок про плани щодо такого призначення чи натяків на те, що він на нього розраховує. Натомість у листуванні він подякував за спільну роботу колегам та більшості своїх минулих помічників.

Як розповідала "Європейська правда", Заяць обіймав посаду держсекретаря з 2016 року. Він був одним з ідеологів нового закону про дипломатичну службу, втім, частина його положень та нових правил викликала опір частини дипломатів.