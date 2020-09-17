Бывшего госсекретаря Зайца уволили с дипломатической службы

Бывшего госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца, которого уволили с должности в марте, с назначением нового правительства, недавно также вообще уволили с дипломатической службы.

Об этом стало известно "Европейской правде" от нескольких действующих сотрудников МИД.

Увольнение произошло в минувший четверг, 11 сентября, говорится в письме Зайца, которое он разослал другим сотрудникам МИД во внутриведомственной переписке ("Европейская правда" видела текст этого письма). Основанием для такого увольнения, согласно закону о дипслужбе, стало то, что в МИД не нашлось другой должности, которую он мог бы занять.

"Сегодня приказом министра я был уволен с дипломатической службы в связи с установленным законом предельным (6 месяцев) пребыванием вне штата", - написал Заяц.

Примечательно, что в марте, когда по инициативе нового министра Дмитрия Кулебы правительство уволило госсекретаря, министр уверял, что ждет назначения Зайца послом. "Я сразу предложил ему должность посла... И не я навязал ему должность, а он сам выбрал должность, я поддержал его решение и готов внести соответствующее представление на рассмотрение президента", - заявил министр в интервью "Европейской правде" .

По данным "Европейской правды", тогда речь шла о должности в довольно непрестижной африканской стране, которая, впрочем, является одним из региональных лидеров. Должность посла в этой стране уже длительное время является вакантной.

Впрочем, в письме Зайца нет упоминаний о планах такого назначения или намеков на то, что он на него рассчитывает. Но в переписке он поблагодарил за совместную работу коллег и большинство своих прошлых помощников.

Как рассказывала "Европейская правда", Заяц занимал должность госсекретаря с 2016 года. Он был одним из идеологов нового закона о дипломатической службе, впрочем, часть его положений и новых правил вызвала сопротивление части дипломатов.