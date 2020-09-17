Опозиція Білорусі отримає премію Європарламенту імені Сахарова 

Білоруська опозиція, представлена Координаційною радою, з високою імовірністю отримає премію Сахарова, яку вручає Європейський парламент.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Вже "підтверджено": білоруська опозиція цього року виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту)", - повідомив кореспондент.

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Раніше група "Європейської народної партії", найбільшої у Європарламенті, повідомила, що разом з двома іншими основними групами, "прогресистами" та лібералами з Renew Europe, номінує на отримання премії Координаційну раду Білорусі.

У ЄНП додали, що підтримують білоруський народ у його боротьбі за гідність, свободу та демократію.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Минулого року премію отримав український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.