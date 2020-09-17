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Оппозиция Беларуси получит премию Европарламента имени Сахарова

Четверг, 17 сентября 2020, 13:29

Белорусская оппозиция, представленная Координационным советом, с высокой вероятностью получит премию Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Уже "подтверждено": белорусская оппозиция і этоом году выигрывает премию Сахарова с поддержкой 3 основных политических групп (Европарламента)", - сообщил корреспондент.

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Ранее группа "Европейской народной партии", крупнейшая в Европарламенте, сообщила, что вместе с двумя другими основными группами, "прогрессистами" и либералами из Renew Europe, номинирует на получение премии Координационный совет Беларуси.

В ЕНП добавили, что поддерживают белорусский народ в его борьбе за достоинство, свободу и демократию.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана 1988 года и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

В прошлом году премию получил украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

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