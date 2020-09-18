Литва: за заявлением Лукашенко о закрытии границ стоит поиск мнимой угрозы

Литовский глава МИД считает, что заявление Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной демонстрирует желание возложить ответственность за кризис в стране на внешние силы, и пока скептически относится к реальности самого заявления.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода", об этом Линкявичюс сказал национальному радио LRT.

"Это связано со стремлением любой ценой продемонстрировать наличие определенной (внешней) угрозы... Если такой угрозы нет, ее нужно найти", - сказал он.

Линкявичюс добавил, что пока не ясно, что означают слова Лукашенко в реальности.

"До сих пор были такие заявления - о перенаправлении грузов в другие порты, затем была поправка - если Россия предложит такие же условия и тому подобное. Я думаю, что теперь мы должны также посмотреть, что это означает, значит ли это закрытие границ для грузов или людей или что-то другое", - сказал министр LRT.

Он предупредил, что если экономика соседней страны находится на грани банкротства, все подобные шаги следует делать взвешенно и ответственно, так как это может обернуться против них.

Беспокойство у министра вызвало заявление о переброске армии к границам.

"Были заявления, что половина армии брошена на оборону западной границы, что есть какая-то угроза, возможность нападения. Это неадекватная реакция неадекватного человека на ситуацию", - сказал министр.

Выступая в Минске в четверг, 17 сентября, Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть государственную границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с Украиной.

Он обратился к народам трех стран с просьбой "остановить своих политиков и предотвратить" горячую войну".