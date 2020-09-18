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Литва обіцяє "заходи у відповідь", якщо Лукашенко все ж закриє кордон

П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:31

Прем’єр-міністр Литви зазначив, що країна перестане пропускати фури з Білорусі, якщо Лукашенко все ж реалізує свою погрозу про закриття кордону із західними сусідами.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це Саулюс Скверняліс сказав 18 вересня у коментарі журналістам.

Прем’єр зазначив, що не вірить в те, що слова Александра Лукашенка перейдуть у дії, проте якщо це станеться - Литва здійснить "адекватні заходи у відповідь".

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"Це ще одна гучна заява, спрямована на внутрішню аудиторію. Але якщо такий крок буде - буде адекватна відповідь", - зазначив Саулюс Скверняліс.

Зокрема, пояснив він, в такому випаду фури з Білорусі не пропускатимуть через кордон Литви. За словами прем’єра, до аналогічного кроку скоріш за все вдасться і Польща.

"Безперечно, це стало би ще одним ударом для білоруської економіки, яка і так має серйозні проблеми. Тож я не вірю, що це буде зроблено", - додав прем’єр. 

У той же час, для литовського бізнесу, за його словами, закриття кордону з Білоруссю не створить значних неприємностей.

Перед цим МЗС також заявив, що скептично ставиться до реальності погроз Лукашенка та вважає, що заява про закриття кордонів демонструє бажання покласти відповідальність за кризу в країні на зовнішні сили.

Нагадаємо, напередодні, 17 вересня, Александр Лукашенко заявив, що Білорусь закриє кордон із західними сусідами, насамперед Литвою та Польщею, і "посилить контроль" на кордоні з Україною.

Вранці 18 вересня керівник державної прикордонної служби Литви казав у коментарі BNS, що рух через кордон з Білоруссю продовжується у звичайному режимі. 

Польські прикордонники також повідомляють, що кордон залишається відкритим

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