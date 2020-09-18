Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые приедет в Украину на следующей неделе

Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции

Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса

Шмыгаль не видит угрозы для безвиза после решения Рады по отбору главы САП






Литва обещает "ответные шаги", если Лукашенко все же закроет границу

Пятница, 18 сентября 2020, 13:31

Премьер-министр Литвы отметил, что страна перестанет пропускать фуры из Беларуси, если Лукашенко все же реализует свою угрозу о закрытии границы с западными соседями.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом Саулюс Сквернялис сказал 18 сентября в комментарии журналистам.

Премьер отметил, что не верит в то, что слова Александра Лукашенко перейдут в действия, но если это произойдет - Литва будет предпринимать ответные шаги.

"Это еще одно громкое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию. Но если такой шаг будет - будет адекватный ответ", - отметил Саулюс Сквернялис.

В частности, пояснил он, в таком случае фуры из Беларуси не пропускать через границу Литвы. По словам премьера, аналогичные меры, скорее всего, примет и Польша.

"Безусловно, это стало бы еще одним ударом для белорусской экономики, у которой и так серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что это будет сделано", - добавил премьер.

В то же время, для литовского бизнеса, по его словам, закрытие границы с Беларусью не создаст значительных неприятностей.

Перед этим глава МИД Литвы также заявил, что скептически относится к реальности угроз Лукашенко и считает, что заявление о закрытии границ демонстрирует желание возложить ответственность за кризис в стране на внешние силы.

Напомним, накануне, 17 сентября, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закроет границу с западными соседями, прежде всего Литвой и Польшей, и "усилит контроль" на границе с Украиной.

Утром 18 сентября руководитель Государственной пограничной службы Литвы сообщил в комментарии BNS, что движение через границу с Беларусью продолжается в обычном режиме.

Польские пограничники также сообщают, что граница остается открытой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь
powered by lun.ua