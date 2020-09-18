Литва обещает "ответные шаги", если Лукашенко все же закроет границу

Премьер-министр Литвы отметил, что страна перестанет пропускать фуры из Беларуси, если Лукашенко все же реализует свою угрозу о закрытии границы с западными соседями.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом Саулюс Сквернялис сказал 18 сентября в комментарии журналистам.

Премьер отметил, что не верит в то, что слова Александра Лукашенко перейдут в действия, но если это произойдет - Литва будет предпринимать ответные шаги.

"Это еще одно громкое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию. Но если такой шаг будет - будет адекватный ответ", - отметил Саулюс Сквернялис.

В частности, пояснил он, в таком случае фуры из Беларуси не пропускать через границу Литвы. По словам премьера, аналогичные меры, скорее всего, примет и Польша.

"Безусловно, это стало бы еще одним ударом для белорусской экономики, у которой и так серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что это будет сделано", - добавил премьер.

В то же время, для литовского бизнеса, по его словам, закрытие границы с Беларусью не создаст значительных неприятностей.

Перед этим глава МИД Литвы также заявил, что скептически относится к реальности угроз Лукашенко и считает, что заявление о закрытии границ демонстрирует желание возложить ответственность за кризис в стране на внешние силы.

Напомним, накануне, 17 сентября, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закроет границу с западными соседями, прежде всего Литвой и Польшей, и "усилит контроль" на границе с Украиной.

Утром 18 сентября руководитель Государственной пограничной службы Литвы сообщил в комментарии BNS, что движение через границу с Беларусью продолжается в обычном режиме.

Польские пограничники также сообщают, что граница остается открытой.