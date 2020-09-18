Британія посилює карантин для ще 5 млн мешканців Англії 

Британія посилить карантин у ще декількох графствах Англії, де проживає загалом 4,7 млн людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Обмеження торкнуться мешканців графств Ланкашир, Мерсісайд, частини Мідлендс та Західного Йоркширу через зростання кількості заражень коронавірусом.

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Починаючи з 22 вересня, будуть заборонені зустрічі людей, які не проживають разом - як вдома, так і в приватних садах.

Барам та ресторанам доведеться закриватися не пізніше 22-00, а обслуговувати клієнтів потрібно буде лише за столиками.

Окрім того, людям рекомендують уникати відвідань спортивних подій та за можливості не їздити громадським транспортом.

Нагадаємо, напередодні анонсували запровадження схожих обмежень для 2 млн мешканців на півночі Англії, а в агломерації Манчестера карантин посилили ще влітку.

9 вересня прем’єр Борис Джонсон анонсував для всієї Англії заборону на зібрання компаніями більше шести осіб у будинках, парках, пабах і ресторанах.

За перше порушення нових правил загрожуватиме штраф у 100 фунтів стерлінгів, сума штрафу подвоюватиметься за кожне повторне порушення і так до 3200 фунтів.

Останнім часом щоденний приріст заражень в Англії становить 6 тисяч.









