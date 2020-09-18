Британия ужесточает карантин для еще 5 млн жителей Англии

Великобритания усилит карантин в еще нескольких графствах Англии, где проживает около 4,7 млн человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Ограничения коснутся жителей графств Ланкашир, Мерсисайд, части Мидлендс и Западного Йоркшира из-за роста количества заражений коронавирусом.

Начиная с 22 сентября, будут запрещены встречи людей, которые не проживают вместе - как дома, так и в частных садах.

Барам и ресторанам придется закрываться не позднее 22-00, а обслуживать клиентов нужно будет только за столиками.

Кроме того, людям рекомендуют избегать посещения спортивных событий и по возможности не ездить общественным транспортом.

Напомним, накануне анонсировали введение подобных ограничений для 2 млн жителей на севере Англии, а в агломерации Манчестера карантин усилили еще летом.

9 сентября премьер Борис Джонсон анонсировал для всей Англии запрет на собрания компаниями более шести человек в домах, парках, пабах и ресторанах. За первое нарушение новых правил грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, сумма штрафа будет удваиваться за каждое повторное нарушение и так до 3200 фунтов.

В последнее время ежедневный прирост заражений в Англии составляет 6000.