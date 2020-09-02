Україна та Китай обговорили розширення співпраці

Україна та Китай налаштовані розвивати політичний діалог і розширювати практичну співпрацю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС України за підсумками відеоконференції між першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою та першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом.

Згідно з повідомленням МЗС, під час розмови обговорювали взаємодію у міжнародних організаціях та шляхи інтенсифікації торговельно-економічної співпраці, також спільну участь у проєктах в рамках глобальної ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".

"Сторони запевнили одна одну в незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги до суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, зафіксованих в укладених з часу встановлення дипломатичних відносин політичних документах", - додають у повідомленні.

Ле Юйчен запросив Еміне Джапарову з візитом до Пекіну. У свою чергу Еміне Джапарова підтвердила запрошення для нього відвідати Київ для проведення чергового раунду політичних консультацій.

Як повідомлялося раніше, держсекретар США Майк Помпео у розмові з президентом України Володимиром Зеленським нагадав про занепокоєння США з приводу китайських інвестицій в Україну, зокрема у підприємство "Мотор-Січ".