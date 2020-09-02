Украина и Китай обсудили расширение сотрудничества

Украина и Китай настроены развивать политический диалог и расширять практическое сотрудничество.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Украины по итогам видеоконференции между первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой и первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйчэном.

Согласно сообщению МИД, во время разговора обсуждали взаимодействие в международных организациях и пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, также совместное участие в проектах в рамках глобальной инициативы Китая "Один пояс, один путь".

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", - добавляют в сообщении.

Ле Юйчэн пригласил Эмине Джапарову с визитом в Пекин. В свою очередь Эмине Джапарова подтвердила приглашение для него посетить Киев для проведения очередного раунда политических консультаций.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину, в частности в предприятие "Мотор-Сич".