В парламенті Італії показали фільм про Марківа

У сенаті Італії продемонстрували першу частину фільму "The wrong place" - документальної стрічки про справу нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого за звинуваченням у причетності до загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода".

Присутні політики й правозахисники переглянули 35-хвилинний фрагмент фільму на основі свідчень, які підтверджують невинуватість Марківа.

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У фільмі наводяться нові факти зі спілкування зі свідками, які не були залучені до судового процесу в Павії, за підсумками якого Марківа засудили до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні в убивстві італійського репортера Андреа Роккеллі і росіянина Андрія Миронова. Внаслідок того ж інциденту французький репортер Вільям Руґелон отримав поранення, згодом він став головним свідком обвинувачення.

Режисер документальної стрічки Крістіано Тінацці зауважив, що завдання журналістського розслідування полягало у глибшому дослідженні справи Роккеллі-Марківа, а не у відстоюванні позиції "за" чи "проти" якоїсь із сторін процесу.

"Цим фільмом пропонуємо відкрити дебати, щоб зрозуміти краще резонансну справу, пропонуємо йти до кінця для пошуку правди", – сказала Елеонора Монджеллі, заступниця голови Італійської федерації прав людини.

Вперше на пресконференції щодо справи Роккеллі-Марківа був присутній представник Демократичної партії (з урядової коаліції) сенатор Роберто Рампі. На політичному рівні темою вже активно переймаються ліберальні партії "Італійські радикали" та "Більше Європи".

Представники обвинувачення та сторони потерпілих відмовилися від участі у заході та в наданні коментарів для стрічки.

Учасники презентації висловили сподівання, що матеріали фільму сприятимуть неупередженому розгляду справи у суді другої інстанції, що почнеться у Мілані 29 вересня. Розгляд оскарження вироку очікувався минулої весни, але через пандемію коронавірусу його відклали на осінь.







