В парламенте Италии показали фильм о Маркиве

В Сенате Италии продемонстрировали первую часть фильма "The wrong place" - документальной ленты о деле нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного по обвинению в причастности к гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".

Присутствующие политики и правозащитники просмотрели 35-минутный фрагмент фильма на основе свидетельств, подтверждающих невиновность Маркива.

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В фильме приводятся новые факты из общения со свидетелями, которые не были привлечены к судебному процессу в Павии, по итогам которого Маркива приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в содействии в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова. Вследствие того же инцидента французский репортер Уильям Ругелон получил ранения, впоследствии он стал главным свидетелем обвинения.

Режиссер документального фильма Кристиано Тинацци заметил, что задача журналистского расследования состояла в глубоком исследовании дела Роккелли-Маркива, а не в отстаивании позиции "за" или "против" какой-то из сторон процесса.

"Этим фильмом предлагаем открыть дебаты, чтобы понять резонансное дело, предлагаем идти до конца для поиска правды", - сказала Элеонора Монджелли, заместитель председателя Итальянской федерации прав человека.

Впервые на пресс-конференции по делу Роккелли-Маркива присутствовал представитель Демократической партии (из правительственной коалиции) сенатор Роберто Рампе. На политическом уровне темой уже активно занимаются либеральные партии "Итальянские радикалы" и "Больше Европы".

Представители обвинения и стороны потерпевших отказались от участия в мероприятии и в предоставлении комментариев для ленты.

Участники презентации выразили надежду, что материалы фильма будут способствовать беспристрастному рассмотрению дела в суде второй инстанции, которое начнется в Милане 29 сентября. Обжалование приговора ожидалось прошлой весной, но из-за пандемии коронавируса его отложили на осень.