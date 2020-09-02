Шотландия подготовит проект нового референдума о независимости

Правительство Шотландии подготовит законопроект для организации второго референдума о независимости Шотландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Министры согласились, что планировать референдум раньше, чем состоятся выборы в парламент Шотландии в мае 2021 года, уже не стоит.

В то же время, отмечает первый министр Никола Стерджен, будет подготовлен законопроект, где пропишут временные рамки и возможные вопросы для нового референдума.

В программе по соответствующему документу говорится, что "если в будущем парламенте Шотландии законопроект получит поддержку большинства, для любого правительства Великобритании больше не будет моральных или демократических оправданий, чтобы игнорировать право народа Шотландии определять свое будущее".

Оппозиционные партии отреагировали критикой, в частности, Консерваторы Шотландии обвинили Стерджен в том, что она поднимает вопросы независимости, не спеша решать социальные вопросы.

"Нам нужно двигать Шотландию вперед и выходить из этого кризиса вместе, а не цепляться за проблемы, которые разделяли нас в прошлом", - заявляет лидер партии Дуглас Росс.

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Сначала правительство Шотландии надеялось провести повторный референдум о независимости во время каденции нынешнего парламента. В то же время министры стремились согласовать это с британским правительством, чтобы не было вопросов к его легитимности.

В декабре прошлого года Стерджен написала письмо премьеру Британии Борису Джонсону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум, но получила отказ.

По результатам опроса YouGov, проведенного в августе, большинство шотландцев - 53% - поддерживают независимость от Великобритании. Это на 2 процентных пункта выше по сравнению с январем, и самый высокий уровень поддержки независимости, зафиксированный YouGov.