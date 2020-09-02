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Уряд Литви затвердив план підтримки білорусів

Середа, 2 вересня 2020, 14:32

Уряд Литви у середу затвердив план, спрямований на підтримку білоруського населення. 

Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пише "Європейська правда".

"Сьогодні уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів в литовських університетах, сприяння отриманню національних віз і інтеграції на литовський ринок праці", - повідомив міністр у Twitter.

Як повідомлялось раніше, Латвія вирішила надати фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі, а Польща готує спрощення в'їзду для білорусів.

Раніше прем’єр Польщі також представив план солідарності з Білоруссю, який передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.

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