Уряд Литви затвердив план підтримки білорусів

Уряд Литви у середу затвердив план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пише "Європейська правда".

"Сьогодні уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів в литовських університетах, сприяння отриманню національних віз і інтеграції на литовський ринок праці", - повідомив міністр у Twitter.

Today Lithuanian Government approved a special #Belarus‘ People Support Plan aimed at helping victims of repressions, promoting studies for Belorusians in Lithuanian universities, facilitating obtainment of national visas and integration into #Lithuania’s labor market.