Уряд Литви затвердив план підтримки білорусів

Уряд Литви у середу затвердив план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пише "Європейська правда".

"Сьогодні уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів в литовських університетах, сприяння отриманню національних віз і інтеграції на литовський ринок праці", - повідомив міністр у Twitter.

Today Lithuanian Government approved a special #Belarus‘ People Support Plan aimed at helping victims of repressions, promoting studies for Belorusians in Lithuanian universities, facilitating obtainment of national visas and integration into #Lithuania’s labor market. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Як повідомлялось раніше, Латвія вирішила надати фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі, а Польща готує спрощення в'їзду для білорусів.

Раніше прем’єр Польщі також представив план солідарності з Білоруссю, який передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.