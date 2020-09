Правительство Литвы утвердило план поддержки белорусов

Правительство Литвы в среду утвердило план, направленный на поддержку белорусского населения.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет "Европейская правда".

"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки населения Беларуси, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции на литовский рынок труда", - сообщил министр в Twitter.

