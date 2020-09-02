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Правительство Литвы утвердило план поддержки белорусов

Среда, 2 сентября 2020, 14:32

Правительство Литвы в среду утвердило план, направленный на поддержку белорусского населения.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет "Европейская правда".

"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки населения Беларуси, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции на литовский рынок труда", - сообщил министр в Twitter.

Как сообщалось ранее, Латвия решила оказать финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси, а Польша готовит упрощение въезда для белорусов.

Ранее премьер Польши также представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчение их въезда в Польшу и доступа на рынок труда.

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