Німеччина відкладе перепис населення через пандемію
Уряд Німеччини в середу схвалив пропозицію відкласти запланований перепис населення, який повинен був відбутися в травні наступного року, через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.
Очікується, що перепис відбудеться у 2022 році. Рішення ще має бути схвалене Бундестагом і Бундесратом, нижньою і верхньою палатами парламенту Німеччини.
Рішення ухвалили у зв’язку з тим, що через пандемію не проводилася підготовка до перепису. Співробітники статистичних органів були зайняті підтримкою земельних та федеральних органів охорони здоров'я.
Перепис населення, який востаннє проводився у Німеччині в 2011 році, також повинен був зібрати дані про зайнятість і житло.
Як повідомлялося, минулого року Німеччина досягла нового рекорду за кількістю населення - 83,2 млн людей.
Зростання населення минулого року пояснюють тим, що в країну іммігрували на 300 тисяч осіб більше, ніж емігрували.