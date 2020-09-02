Німеччина відкладе перепис населення через пандемію

Уряд Німеччини в середу схвалив пропозицію відкласти запланований перепис населення, який повинен був відбутися в травні наступного року, через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Очікується, що перепис відбудеться у 2022 році. Рішення ще має бути схвалене Бундестагом і Бундесратом, нижньою і верхньою палатами парламенту Німеччини.

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Рішення ухвалили у зв’язку з тим, що через пандемію не проводилася підготовка до перепису. Співробітники статистичних органів були зайняті підтримкою земельних та федеральних органів охорони здоров'я.

Перепис населення, який востаннє проводився у Німеччині в 2011 році, також повинен був зібрати дані про зайнятість і житло.

Як повідомлялося, минулого року Німеччина досягла нового рекорду за кількістю населення - 83,2 млн людей.

Зростання населення минулого року пояснюють тим, що в країну іммігрували на 300 тисяч осіб більше, ніж емігрували.