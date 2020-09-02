Германия отложит перепись населения из-за пандемии

Правительство Германии в среду одобрило предложение отложить запланированную перепись населения, которая должна была состояться в мае следующего года, из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Ожидается, что перепись состоится в 2022 году. Решение еще должно быть одобрено Бундестагом и Бундесратом, нижней и верхней палатами парламента Германии.

Решение принято в связи с тем, что из-за пандемии не проводилась подготовка к переписи. Сотрудники статистических органов были заняты поддержкой земельных и федеральных органов здравоохранения.

Перепись населения, в последний раз проводившаяся в Германии в 2011 году, также должна собрать данные о занятости и жилье.

Как сообщалось, в прошлом году Германия достигла нового рекорда по количеству населения - 83,2 млн человек.

Рост населения в прошлом году объясняют тем, что в страну иммигрировали на 300 000 человек больше, чем эмигрировали.