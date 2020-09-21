Опозиція у Білорусі каже про плани Лукашенка звільнити 30 дипломатів, які підтримали протести

У Білорусі найближчими днями можуть звільнити ще 30 дипломатів, які підтримали протести.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY, про це повідомив Павел Латушко - колишній посол у Франції та екскерівник Купалівського театру, нині член Координаційної ради опозиції.

"Це додаткові звільнення, на додачу до звільнень послів Білорусі в Іспанії, Латвії, Словаччині. Звільняють співробітників центрального апарату МЗС та закордонних представництв Білорусі при ЄС, Латвії, Польщі, Індії, ОАЕ та в інших країнах", - повідомив Павел Латушко.

За його словами, причиною звільнення стали їхні публікації у соцмережах, де йдеться про незгоду з фальсифікацією виборів та насильством щодо мирних протестувальників.

В МЗС Білорусі відмовилися від коментарів.

Павел Латушко був послом Білорусі у Франції в 2012-2019 роках, згодом очолював Купалівський театр та був звільнений після того, коли засудив насильство силовиків.

Коли Латушко став членом Координаційної ради, Александр Лукашенко, що виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що він "перейшов червону лінію" і "відповідатиме за законом". Латушко після цього виїхав з країни.

16 вересня Александр Лукашенко позбавив його дипломатичного рангу "за вчинки, негідні державної (дипломатичної) служби". Окрім Латушка, дипломатичного звання позбавили звільненого посла у Словаччині Ігоря Лещені та посла у Латвії Василя Марковича.

Цими вихідними у містах Білорусі знову відбулися масові акції протесту, на них затримали сотні осіб.