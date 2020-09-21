Оппозиция в Беларуси говорит о планах Лукашенко уволить 30 дипломатов, поддержавших протесты

В Беларуси в ближайшие дни могут уволить еще 30 дипломатов, поддержавших протесты.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY, об этом сообщил Павел Латушко - бывший посол во Франции и экс-руководитель Купаловского театра, ныне член Координационного совета оппозиции.

"Это дополнительные увольнения, в дополнение к увольнениям послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии. Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и зарубежных представительств Беларуси при ЕС, Латвии, Польши, Индии, ОАЭ и других странах", - сообщил Павел Латушко.

По его словам, причиной увольнения стали их публикации в соцсетях, где говорится о несогласии с фальсификацией выборов и насилием в отношении мирных протестующих.

В МИД Беларуси отказались от комментариев.

Павел Латушко был послом Беларуси во Франции в 2012-2019 годах, впоследствии возглавлял Купаловский театр и был уволен после того, как осудил насилие силовиков.

Когда Латушко стал членом Координационного совета, Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что он "перешел красную линию" и будет "отвечать по закону". Латушко после этого уехал из страны.

16 сентября Александр Лукашенко лишил его дипломатического ранга "за поступки, недостойные государственной (дипломатической) службы". Помимо Латушко, дипломатического звания лишили уволенного посла в Словакии Игоря Лещеню и посла в Латвии Василия Марковича.

В эти выходные в городах Беларуси снова прошли массовые акции протеста, на них задержали сотни человек.