В опері Мадрида скасували виставу через протест глядачів щодо відсутності дистанції

Королівський театр Мадрида змушений був скасувати оперу фактично після початку вистави через протест глядачів, обурених тим, що заклад не подбав про безпечну дистанцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Випадок стався ввечері у неділю, 20 вересня. Публіка обурилася тим, що у верхніх балконах зали, де місця дешевші, людей виявилося більше, ніж було би потрібно для дотримання дистанції. Водночас нижчі рівні, куди квитки коштують дорожче, залишились напівпорожніми.

З наближенням початку вистави й напливом нових глядачів на верхніх рівнях наростало невдоволення, окремі люди почали закликати бойкотувати виставу. Чимало обурених глядачів вийшли з зали. Фрагмент протесту зафільмувала іспанська журналістка, яка також була у залі.

"¡Suspensión! ¡Suspensión!”

20.24 hrs. Teatro Real de Madrid pic.twitter.com/79UDMcXTzL — Emilia Chacón (@EmiliaChacon) September 20, 2020

Після того, як глядачі кілька разів перебили спроби почати виставу, її скасували.

Читайте також Квіти замість глядачів: опера Барселони вийшла з карантину з незвичайним концертом

Театр в офіційному комюніке з приводу інциденту заявив, що "нечисельна група глядачів змусила нас зупинити виставу "Бал масок", хоча карантинні вимоги було дотримано. Були зайняті 905 місць, що становить 51,5% від загальної місткості залу", - пише театр.

У комюніке додають, що запропонували невдоволеним обрати собі інше місце, ніж зазначене в квитку, або повернути кошти, але обурених людей це не задовольнило.

Як повідомлялося раніше, ситуація з коронавірусом в Іспанії, особливо у столичному регіоні, продовжує погіршуватися. 18 вересня влада Мадрида оголосила про новий частковий "локдаун" - обмеження в'їзду до районів, де фіксують найбільше випадків, закриття парків та заборону на зустрічі компаніями більше 6 людей у столичному регіоні загалом.

З 17 на 18 вересня кількість офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу в Іспанії зросла на понад 14 тисяч.