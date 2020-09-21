В опере Мадрида отменили спектакль: зрители протестовали из-за отсутствия дистанции

Королевский театр Мадрида вынужден был отменить оперу фактически после начала представления из-за протеста зрителей, возмущенных тем, что заведение не позаботилось о безопасной дистанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Случай произошел вечером в воскресенье, 20 сентября. Публика возмутилась тем, что на верхних балконах зала, где места дешевле, людей оказалось больше, чем нужно для соблюдения дистанции. В то же время более низкие уровни, куда билеты стоят дороже, остались полупустыми.

С приближением начала представления и наплывом новых зрителей на верхних уровнях нарастало недовольство, отдельные люди начали призывать бойкотировать представление. Немало возмущенных зрителей вышли из зала. Фрагмент протеста сняла испанская журналистка, которая также была в зале.

"¡Suspensión! ¡Suspensión!"

20.24 hrs. Teatro Real de Madrid pic.twitter.com/79UDMcXTzL — Emilia Chacón (@EmiliaChacon) September 20, 2020

После того как зрители несколько раз перебили попытку начать представление, его отменили.

Театр в официальном коммюнике по поводу инцидента заявил, что "немногочисленная группа зрителей заставила нас остановить спектакль "Бал масок", хотя карантинные требования были соблюдены. Были заняты 905 мест, что составляет 51,5% от общей вместимости зала", - пишет театр.

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В коммюнике добавляют, что предложили недовольным выбрать себе другое место, чем указано в билете, или вернуть деньги, но возмущенных людей это не удовлетворило.

Как сообщалось ранее, ситуация с коронавирусом в Испании, особенно в столичном регионе, продолжает ухудшаться. 18 сентября власти Мадрида объявили о новом частичном "локдауне" - ограничение въезда в районы, где фиксируют больше всего случаев, закрытие парков и запрет на встречи компаниями более шести человек в столичном регионе в целом.

С 17 на 18 сентября количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в Испании выросло более чем 14 тысяч.