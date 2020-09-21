Зеленский назначил нового посла Украины в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Италии Ярослава Мельника.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в тексте указа.

40-летний Мельник последние пять лет работал руководителем главного департамента государственного протокола и церемониала администрации президента Украины.

В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милане.

Напомним, 15 июля Зеленский освободил Евгения Перелыгина от должности посла Украины в Италии. Перелыгин занимал должность посла в Италии с 2012 года.