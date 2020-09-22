Местные выборы в шести регионах Италии: победу поровну разделили право- и левоцентристы

По предварительным результатам местных выборов в шести регионах Италии, в трех из них побеждают правоцентристы, в остальных трех - левоцентристы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Выборы проходили 20 и 21 сентября в Тоскане, Кампании, Апулии, Венето, Лигурии и Марке.

Кроме Лигурии, финальные результаты еще неизвестны, но обработана уже большая часть протоколов.

Левоцентристы выиграют в Тоскане, Кампании и Апулии, в остальных - правоцентристы. Таким образом, по итогам выборов "сменить цвет" может лишь Марке - там, после 25 лет господства левоцентристов, побеждает кандидат от Fratelli d'Italia.

Правоцентристы пока у власти в 15 из 20 регионов Италии.

Еще в одном регионе, Валле д'Аоста, голосование будет проходить 22 сентября.

Напомним, параллельно проходил также общенациональный референдум по сокращению количества депутатов парламента. По последним данным, "за" высказались более 69% граждан.