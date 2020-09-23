Зеленський не виключає "сотень тисяч біженців" з Білорусі до Європи

Президент Володимир Зеленський прогнозує сотні тисяч біженців з Білорусі до Європи у разі негативного сценарію розвитку подій там.

Про це президент заявив в інтерв’ю словацькому виданню Hospodárske noviny, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, криза у Білорусі має вплив не лише на сусідні з нею країни, а й на Європу.

"Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Вона також пов’язана з економічною та соціальною кризами, які вже визріли та проявляють наслідки. Якщо сценарій буде негативним, це означатиме щонайменше сотні тисяч біженців з Білорусі до країн Європи", - вважає він.

На думку Зеленського, чесні вибори президента – найкращий вихід із кризи.

"Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то немає чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що має бути діалог із суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, котра дбає про свій народ" - заявив він.

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.