Зеленский не исключает "сотен тысяч беженцев" из Беларуси в Европу

Президент Владимир Зеленский прогнозирует сотни тысяч беженцев из Беларуси в Европу в случае негативного сценария развития событий в этой стране.

Об этом президент заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, кризис в Беларуси оказывает влияние не только на соседние с ней страны, но и на Европу.

"Мы видим, что возник крупнейший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет отрицательным, это означает по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы" - считает он.

По мнению Зеленского, честные выборы президента - лучший выход из кризиса.

"Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе ", - заявил он.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры об инаугурации не слышали.

Белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста после тайной "инаугурации".

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.