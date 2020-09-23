Словаччина заявила про невизнання легітимності Лукашенка

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок заявив, що Александр Лукашенко не має легітимності для управління Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Александр Лукашенко, інавгурований сьогодні, не має легітимності керувати своєю країною. Він несе відповідальність за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина підтримує громадян Білорусі" - написав Корчок у Twitter.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia 🇸🇰 stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Александра Лукашенка в Білорусі.

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.