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Словаччина заявила про невизнання легітимності Лукашенка

Середа, 23 вересня 2020, 14:52

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок заявив, що Александр Лукашенко не має легітимності для управління Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Александр Лукашенко, інавгурований сьогодні, не має легітимності керувати своєю країною. Він несе відповідальність за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина підтримує громадян Білорусі" - написав Корчок у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Александра Лукашенка в Білорусі.

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.

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