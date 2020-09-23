Словакия заявила о непризнании легитимности Лукашенко

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Александр Лукашенко не имеет легитимности для управления Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Александр Лукашенко, инаугурированный сегодня, не имеет легитимности управлять своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси " - написал Корчок в Twitter.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia 🇸🇰 stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры об инаугурации не слышали.

Белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения после тайной "инаугурации".

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.