Словакия заявила о непризнании легитимности Лукашенко

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Александр Лукашенко не имеет легитимности для управления Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Александр Лукашенко, инаугурированный сегодня, не имеет легитимности управлять своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси " - написал Корчок в Twitter.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia 🇸🇰 stands with citizens of Belarus.