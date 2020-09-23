Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Россия расширяет персональные санкции против ЕС

В Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко

Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите"

Еврокомиссия представит проект новой системы миграции и убежища






Словакия заявила о непризнании легитимности Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 14:52

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Александр Лукашенко не имеет легитимности для управления Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Александр Лукашенко, инаугурированный сегодня, не имеет легитимности управлять своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси " - написал Корчок в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры об инаугурации не слышали.

Белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения после тайной "инаугурации".

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua