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У Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка

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Латвія і Естонія не визнали Лукашенка легітимним президентом Білорусі

Середа, 23 вересня 2020, 15:36

Латвія та Естонія не вважають Александра Лукашенка президентом Білорусі попри проведену у середу у Мінську церемонію інавгурації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Таємна "інавгурація" Александра Лукашенко в Білорусі не легітимізує фальсифікації виборів та його статус глави держави. Шкоди, що голоси білоруського народу та міжнародної спільноти не мають значення, але лише справжній політичний процес може закінчити політичну кризу в Білорусі", - написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевич.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенко суперечить усім принципам демократії.

"Лукашенко явно втратив свій мандат. Ми закликаємо до вільних і чесних виборів для людей Білорусі, щоб отримати президента, якого вони заслуговують", - написав він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Лукашенка.

Як повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Білоруська опозиція після цього закликала до безстрокової акції непокори.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.

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