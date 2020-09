Латвія і Естонія не визнали Лукашенка легітимним президентом Білорусі

Латвія та Естонія не вважають Александра Лукашенка президентом Білорусі попри проведену у середу у Мінську церемонію інавгурації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Таємна "інавгурація" Александра Лукашенко в Білорусі не легітимізує фальсифікації виборів та його статус глави держави. Шкоди, що голоси білоруського народу та міжнародної спільноти не мають значення, але лише справжній політичний процес може закінчити політичну кризу в Білорусі", - написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевич.

Secret “inauguration” of Alexander Lukashenko in #Belarus does not legitimise election fraud and his status as head of state. Regrettable that voices of Belarusian people and international community do not matter, only genuine political process can end political crisis in Belarus

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенко суперечить усім принципам демократії.

"Лукашенко явно втратив свій мандат. Ми закликаємо до вільних і чесних виборів для людей Білорусі, щоб отримати президента, якого вони заслуговують", - написав він.

Today's illegitimate inauguration of #Lukashenko goes against all principles of democracy.



Lukashenko has clearly lost his mandate.



We call upon free and fair elections for people of #Belarus to get the president they deserve.