Латвия и Эстония не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Латвия и Эстония не считают Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на проведенную в среду церемонию инаугурации в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не легитимизирует фальсификации выборов и его статус главы государства. Жаль, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения, но только настоящий политический процесс может закончить политический кризис в Беларуси", - написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии.

"Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам для людей Беларуси, чтобы получить президента, которого они заслуживают", - написал он.

