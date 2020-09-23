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Латвия и Эстония не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Среда, 23 сентября 2020, 15:36

Латвия и Эстония не считают Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на проведенную в среду церемонию инаугурации в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не легитимизирует фальсификации выборов и его статус главы государства. Жаль, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения, но только настоящий политический процесс может закончить политический кризис в Беларуси", - написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии.

"Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам для людей Беларуси, чтобы получить президента, которого они заслуживают", - написал он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко.

Как сообщалось, 23 сентября Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Белорусская оппозиция после этого призвала к бессрочной акции протеста.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.

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