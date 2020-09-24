Євросоюз вже офіційно чекає на нові вибори у Білорусі

Євросоюз знову наголосив, що не визнає легітимності Александра Лукашенка як президента Білорусі та очікує на нові демократичні вибори в країні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їхні сфальсифіковані результати. На цій підставі так звана "інавгурація" 23 вересня та новий мандат, на який претендує Александр Лукашенко, не має будь-якої демократичної легітимності", - наголошує Боррель.

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Він додає, що інавгурація відбулася всупереч тривалим масовим протестам білорусів у зв’язку з фальсифікацією виборів, і лише поглибить політичну кризу в країні.

"Позиція ЄС є чіткою: громадяни Білорусі мають право бути представленими тими, кого вони вільно оберуть на нових інклюзивних, прозорих виборах, результати яких матимуть довіру... під наглядом ОБСЄ/БДІПЛ"", - зазначає Жозеп Боррель.

Боррель додає, що у ЄС вражені мужністю білорусів, які продовжуть виходити на акції, попри репресії, та закликають владу Білорусі припинити насильство і звільнити усіх затриманих, включно з політв’язнями.

"ЄС залишається переконаним, що єдиною можливістю знайти вихід із серйозної політичної кризи у Білорусі з повагою до побажань білоруського народу є інклюзивний національний діалог та позитивна відповідь на вимогу нових демократичних виборів", - наголошує високий представник ЄС.

З огляду на поточну ситуацію, додає він, Євросоюз переглядає свої відносини з офіційним Мінськом.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Вже низка країн заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.