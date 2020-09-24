Евросоюз уже официально ждет новые выборы в Беларуси

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их фальсифицированные результаты. На этом основании так называемая "инаугурация" 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеет никакой демократической легитимности ", - отмечает Боррель.

Он добавляет, что инаугурация проводилась вопреки длительным массовым протестам белорусов в связи с фальсификацией выборов и только углубит политический кризис в стране.

"Позиция ЕС является четкой: граждане Беларуси имеют право быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых инклюзивных, прозрачных выборах, результаты которых будут вызывать доверие... под наблюдением ОБСЕ / БДИПЧ", - отмечает Боррель.

Боррель добавляет, что в ЕС поражены мужеством белорусов, которые продолжают выходить на акции, несмотря на репрессии, и призывают власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных, включая политзаключенных.

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"ЕС остается убежденным, что единственной возможностью найти выход из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа является инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требование новых демократических выборов", - отмечает высокий представитель ЕС.

Учитывая текущую ситуацию, добавляет он, Евросоюз пересматривает свои отношения с официальным Минском.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

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Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.