Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина и Словакия подписали соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"

В США опубликовали отчет о сомнительных транзакциях сына Байдена во время работы в Burisma

Украина признает паспорта, выданные частично признанным Косовом

Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси






Евросоюз уже официально ждет новые выборы в Беларуси

Четверг, 24 сентября 2020, 09:25

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их фальсифицированные результаты. На этом основании так называемая "инаугурация" 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеет никакой демократической легитимности ", - отмечает Боррель.

Он добавляет, что инаугурация проводилась вопреки длительным массовым протестам белорусов в связи с фальсификацией выборов и только углубит политический кризис в стране.

"Позиция ЕС является четкой: граждане Беларуси имеют право быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых инклюзивных, прозрачных выборах, результаты которых будут вызывать доверие... под наблюдением ОБСЕ / БДИПЧ", - отмечает Боррель.

Боррель добавляет, что в ЕС поражены мужеством белорусов, которые продолжают выходить на акции, несмотря на репрессии, и призывают власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных, включая политзаключенных.

Читайте также
Протесты после инаугурации Лукашенко разгоняли водометами, есть задержанные и пострадавшие

"ЕС остается убежденным, что единственной возможностью найти выход из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа является инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требование новых демократических выборов", - отмечает высокий представитель ЕС.

Учитывая текущую ситуацию, добавляет он, Евросоюз пересматривает свои отношения с официальным Минском.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Читайте также
Боррель рассказал, какими будут 4 шага ЕС в связи с ситуацией в Беларуси

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции неповиновения.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Уже ряд стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь
powered by lun.ua