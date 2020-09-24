Зеленський вже не підтверджує свій попередній прогноз нормандської зустрічі радників

Зустріч радників глав держав нормандського формату не відбудеться у терміни, які раніше анонсував президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", такий висновок можна зробити зі слів Зеленського на пресконференції у Братиславі.

"Ми чекаємо на зустріч. Зустрічі радників – це не просто приїхали серйозні люди про щось поговорити. Нам потрібна зустріч, за якою іде результат. Коли зустрічалися радники і потім була зустріч лідерів "нормандської четвірки", окрім режиму тиші ми бачили повернення полонених", - сказав Зеленський.

15 вересня президент заявляв, що зустріч радників може відбутися впродовж 10 днів, тобто завтра цей термін завершується.

"Я не знаю, коли буде ця зустріч. У мене є інформація, що вона готується найближчим часом. Я не знаю, коли буде зустріч лідерів. Але я знаю, що після результативної зустрічі радників повинна бути наступна зустріч лідерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів зустрічі радників у нормандському форматі в Берліні минулого тижня.

Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту. Зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що нормандська зустріч на рівні лідерів може відбутися до кінця року.

Представник РФ, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак оприлюднив принципово протилежну заяву. Козак заявив, що одна зі сторін вважає саміт самоціллю, очевидно, маючи на увазі українську сторону, і що умов для проведення саміту немає.

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