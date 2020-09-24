Зеленский уже не подтверждает свой предыдущий прогноз "нормандской встречи" советников

Встреча советников глав государств нормандского формата не состоится в сроки, которые ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такой вывод можно сделать из слов Зеленского на пресс-конференции в Братиславе.

"Мы ждем встречи. Встречи советников - это не просто приехали серьезные люди о чем-то поговорить. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Когда встречались советники и потом была встреча лидеров "нормандской четверки", кроме режима тишины мы видели возвращение пленных", - сказал Зеленский.

15 сентября президент заявлял, что встреча советников может произойти в течение 10 дней, то есть завтра этот срок заканчивается.

"Я не знаю, когда будет эта встреча. У меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров. Но я знаю, что после результативной встречи советников должна быть следующая встреча лидеров", - добавил Зеленский.

Напомним, представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате в Берлине на прошлой неделе.

Различные заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита. В частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года.

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, и условий для проведения саммита нет.

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