СМИ узнали имена дипломатов РФ, которых Болгария высылает за шпионаж

Российские дипломаты, которых Болгария высылает из-за обвинений в шпионаже - Сергей Николашин и Вадим Быков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает болгарское издание "24 часа".

Журналисты от двух не связанных между собой источников узнали, что речь идет о заместителях торгового представителя РФ в Болгарии Сергее Николашине и Вадиме Быкове.

По данным прокуратуры, подозрительная деятельность, которая стала причиной расследования, проводилась с 2016 года. В то время в стране находился только Николашин - Быков прибыл в Болгарию в прошлом году.

Сообщается, что дипломаты искали информацию о планах модернизации вооруженных сил Болгарии, в том числе - о возможности и ресурсы технического обслуживания американских истребителей F-16, намерения Болгарии приобрести беспилотники.

Также они интересовались засекреченной информацией о оборонную промышленность страны, ее возможности и планы развития.

Параллельно дипломаты налаживали связи с ключевыми должностными лицами в министерстве обороны Болгарии, ответственными за госзакупки и контракты с иностранными подрядчиками.

Издание отмечает, что Болгария до сих пор продолжает ремонтировать некоторую старую технику в России и платит за это большие средства. При этом, часто встречаются случаи некачественного обслуживания, а компанию-исполнителя ремонта вооружения еще советских времен де-факто определяет Москва.

Издание добавляет, что в последние 5 лет на болгарских военных заводах участились инциденты. В 2020 году произошел взрыв в цехах старейшего завод "Арсенал".

Напомним, накануне МИД иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата.

Перед этим прокуратура сообщила о прекращении в отношении них досудебного разбирательства - поскольку они, как дипломаты, пользуются имунинетом - по подозрению в сборе информации, которая является государственной тайной, с целью выдачи иностранному государству.

В МИД РФ в ответ "выразили сожаление" в связи с решением Софии и назвали обвинения в шпионаже надуманными. "Мы рассматриваем это как умышленную попытку нанести вред конструктивному российско-болгарскому взаимодействию. Об ответны мерах будет объявлено позже", - говорится в заявлении.

Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в в шпионаже. Через несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.