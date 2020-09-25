Армія Угорщини та Wizz Air разом тренуватимуть пілотів

Угорський лоукост Wizz Air та Збройні сили Угорщини підписали угоду про співпрацю у сфері підготовки пілотів та супроводжуючого персоналу.

Про це повідомляє Hungary Today, пише "Європейська правда".

Згідно з документом, персонал проходитиме тренування на навчальних базах Wizz Air у Будапешті, за спеціальною програмою підготовки для пілотів Airbus A319 ЗС Угорщини.

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Компанія натомість отримає дозвіл на посадку своїх рейсів на військовій авіабазі Кечкемет у центрі країни, якщо з різних причин вони не можуть приземлитися в Будапешті.

За словами Нандора Кіліана, інспектора Повітряних сил Угорщини, угода є фінансово вигідною і надає більше можливостей для підготовки персоналу в Угорщині, а не за кордоном.

На перших етапах у навчальній програмі візьмуть участь 20-30 осіб.