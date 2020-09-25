Армия Венгрии и Wizz Air будут сотрудничать для подготовки пилотов

Венгерский лоукост Wizz Air и Вооруженные силы Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки пилотов и сопровождающего персонала.

Об этом сообщает Hungary Today, пишет "Европейская правда".

Согласно документу, военный персонал будет проходить тренировки на учебных базах Wizz Air в Будапеште, по специальной программе подготовки для пилотов Airbus A319 ВС Венгрии.

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Компания взамен получит разрешение на посадку своих рейсов на военной авиабазе Кечкемет в центре страны, если по разным причинам они не могут приземлиться в Будапеште.

По словам Нандора Килиана, инспектора Воздушных сил Венгрии, соглашение является финансово выгодным и предоставляет больше возможностей для подготовки персонала в Венгрии, а не за границей.

На первых этапах в учебной программе примут участие 20-30 человек.