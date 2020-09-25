Франція підтримує заяву ЄС про те, що інавгурація Лукашенка не додає йому легітимності

Франція підтримує офіційну заяву ЄС про те, що таємна "інавгурація" Лукашенка не додає йому демократичної легітимності, та про необхідність нових чесних виборів.

Як пише "Європейська правда", про це МЗС Франції заявило на пресконференції 24 вересня, відповідаючи на запитання, чи оприлюднить Франція власну заяву щодо невизнання таємної інавгурації Лукашенка, на додачу до заяви ЄС.

"Як країна-член ЄС, Франція повною мірою поділяє позицію, озвучену від імені 27 країн у заяві Жозепа Борреля, високого представника ЄС із закордонних прав і політики безпеки, щодо пана Лукашенка", - зазначається у коментарі МЗС.

Жозеп Боррель у заяві від імені ЄС наголошує, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня не були вільними й чесними і ЄС не визнає їхні результати, відтак "інавгурація" та новий мандат, на який претендує Александр Лукашенко, "не має будь-якої демократичної легітимності".

Читайте також Євросоюз вже офіційно чекає на нові вибори у Білорусі

"ЄС залишається переконаним, що єдиною можливістю знайти вихід із серйозної політичної кризи у Білорусі з повагою до побажань білоруського народу є інклюзивний національний діалог та позитивна відповідь на вимогу нових демократичних виборів", - наголошує високий представник ЄС.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, яка не анонсувалася та не транслювалася на державних радіо й телебаченні.

Члени Координаційної ради опозиції Білорусі після цього закликали до безстрокової акції непокори Лукашенку, увечері в Білорусі продовжилися масові акції протесту.

Про невизнання Лукашенка легітимним президентом чи сумнів у його легітимності заявили низка інших країн Європи, Євросоюз, США та Канада.

Увечері 23 вересня міністр закордонних справ України доєднався до колег з держав ЄС, заявивши, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Читайте також: Без права на легітимність: що змінює заява МЗС про інавгурацію Лукашенка.