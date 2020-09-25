Франция поддерживает заявление ЕС, что инаугурация Лукашенко не добавляет ему легитимности

Франция поддерживает официальное заявление ЕС о том, что тайная "инаугурация" Лукашенко не добавляет ему демократической легитимности, и о необходимости новых честных выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом МИД Франции заявил на пресс-конференции 24 сентября, отвечая на вопрос, обнародует ли Франция собственное заявление о непризнании тайной инаугурации Лукашенко, в дополнение к заявлению ЕС.

"Как страна-член ЕС, Франция в полной мере разделяет позицию, озвученную от имени 27 стран в заявлении Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, в отношении господина Лукашенко", - отмечается в комментарии МИД.

Боррель в заявлении от имени ЕС отмечает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были свободными и честными и ЕС не признает их результаты, поэтому "инаугурация" и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, "не имеет демократической легитимности ".

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"ЕС остается убежденным, что единственной возможностью найти выход из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа является инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требование новых демократических выборов", - отмечает высокий представитель ЕС.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, которая не анонсировалась и не транслировалась на государственных радио и телевидении.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси после этого призвали к бессрочной акции протеста, вечером в Беларуси продолжились массовые акции протеста.

О непризнании Лукашенко легитимным президентом или сомнениях в его легитимности заявили ряд других стран Европы, Евросоюз, США и Канада.

Вечером 23 сентября министр иностранных дел Украины присоединился к коллегам из государств ЕС, заявив, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

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