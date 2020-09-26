В МЗС України пояснили позицію щодо Косова

У міністерстві закордонних справ України пояснили українську позицію щодо Косова після реакцій на новину про те, що Україна визнає паспорти, видані частково визнаним Косовом.

Як пише "Європейська правда", роз’яснення опублікував заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, від якого і пролунала заява про визнання Україною косовських паспортів.

"Оце вперше в житті потрапив на албанське телебачення і відразу став відомим майже на всі Балкани. ...Та й у нас новина про косовські паспорти наробила галасу, при чому у всіх барвах - від крайньої зради до відвертих видумок. Отже мушу пояснити все детально і бюрократично довго, щоб залишалося мінімум поля для маніпуляцій", - зазначає Василь Боднар.

По-перше, зазначає він, Україна продовжує дотримуватися послідовної позиції щодо невизнання Косова, "виходячи з безумовної поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав у межах їх міжнародно визнаних кордонів згідно з основоположними міжнародно-правовими документами, насамперед Статутом ООН та Гельсінським заключним актом 1975 року".

Водночас, Україна приймає загальногромадянські паспорти Косово для оформлення віз з 25 березня 2019 року.

"Ці консульські дії не мають нічого спільного з визнанням міжнародної правосуб'єктності Косово. Вказаний механізм запроваджено з метою унормування режиму поїздок в Україну мешканців Косова, передусім з гуманітарною метою, без визнання Україною Косова de jure.

При цьому, дипломатичні та службові паспорти Косова залишаються документами, що не дають права на оформлення української візи та не визнаються дійсними для в’їзду в Україну. Більше того, Сербія визнає більшість косовських документів і я особисто консультувався з сербськими дипломатами щодо паспортів Косово", - пояснює Василь Боднар.

Він зазначив, що останніми роками підходи міжнародної спільноти поступово змінюються і зараз Косово вже визнають більшість країн світу, серед яких і стратегічні партнери України - більшість держав ЄС, США, Канада.

При цьому, деякі держави, які офіційно не визнають Косова, мають там своїх представників, тоді як Україна - не має, як і офіційних контактів.

"Ми переконані, що вирішення питання про можливе визнання Косово залежить, передусім, від результатів діалогу і досягнення відповідних домовленостей між Сербією та Косово… Україна має потенціал і амбіції вестиме проактивну регіональну політику виходячи з своїх національних інтересів. І, звичайно ж, з урахуванням міжнародних зобов'язань", - додає Василь Боднар.

Нагадаємо, за висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права.

Втім, щодо визнання Косова як незалежної держави у світі немає єдиної думки. На даний час Косово визнано 116 країнами, включаючи США та більшість країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косово й Україна.