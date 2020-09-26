В МИД Украины объяснили позицию по Косово

В министерстве иностранных дел Украины объяснили украинскую позицию по Косово после различных реакций на новость о том, что Украина признает паспорта, выданные частично признанным Косово.

Как пишет "Европейская правда", разъяснение опубликовал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, от которого и прозвучало заявление о признание Украиной косовских паспортов.

"Вот впервые в жизни попал на албанское телевидение и сразу стал известным почти на все Балканы. ... Да и у нас новость о косовские паспорта наделала шума, причем во всех красках - от "предательства" до откровенных выдумок. Итак, должен объяснить все подробно и бюрократически долго, чтобы оставалось минимум поля для манипуляций", - отмечает Василий Боднар.



Во-первых, отмечает он, Украина продолжает придерживаться последовательной позиции о непризнании Косово, "исходя из безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности государств в рамках их международно признанных границ в соответствии с основополагающими международно-правовыми документами, прежде всего Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом 1975 года".

В то же время, Украина принимает общегражданские паспорта Косово для оформления виз с 25 марта 2019 года.

"Эти консульские действия не имеют ничего общего с признанием международной правосубъектности Косово. Указанный механизм введен с целью нормализации режима поездок в Украину жителей Косово, прежде всего с гуманитарной целью, без признания Украиной Косово de jure.

При этом, дипломатические и служебные паспорта Косово остаются документами, которые не дают права на оформление украинской визы и не признаются действительными для въезда в Украину. Более того, Сербия признает большинство косовских документов и я лично консультировался с сербскими дипломатами относительно паспортов Косово", - объясняет Василий Боднар.

Он отметил, что в последние годы подход международного сообщества постепенно меняется и сейчас Косово уже признают большинство стран мира, среди которых и стратегические партнеры Украины - большинство государств ЕС, США, Канада.

При этом, некоторые государства, официально не признающие Косово, имеют там своих представителей, тогда как Украина - не имеет, как и официальных контактов.

"Мы убеждены, что решение вопроса о возможном признании Косово зависит прежде всего от результатов диалога и достижения соответствующих договоренностей между Сербией и Косово ... Украина имеет потенциал и амбиции вести проактивную региональную политику исходя из своих национальных интересов. И, конечно же, с учетом международных обязательств", - добавляет Василий Боднар.

Напомним, по заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косова в 2008 году не противоречило нормам международного права.

Впрочем, о признании Косово как независимого государства в мире нет единого мнения. В настоящее время, Косово признано 116 странами. Включая США и большинство стран ЕС. Однако отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.