Нападение с ножом в Париже: злоумышленник хотел отомстить за карикатуры Charlie Hebdo

Главный подозреваемый в совершении ножевого нападения в Париже заявил, что хотел отомстить за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo 1 сентября снова напечатал карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых редакция стала мишенью джихадистов в 2015 году.

Задержанный 18-летний молодой человек, который родился в Пакистане, прибыл во Францию ​​три года назад несовершеннолетним без сопровождения взрослых. Его задержали после нападения и он признался в совершении преступления.

Подозреваемый соучастник нападающего был освобожден в субботу, но еще трое были арестованы, в том числе брат подозреваемого. К вечеру субботы девять человек оставались под стражей, включая подозреваемого в нападении.

О нападении в 11 округе французской столицы стало известно днем ​​в пятницу. Там располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая после теракта осенью 2015 переехала с этого места.

В ходе нападения с использованием холодного оружия ранения получили несколько человек. Впоследствии стало известно о задержании двух вероятных нападавших недалеко от места происшествия.

Прокуратура начала расследование из-за попытки убийства с террористической целью и участие в преступном террористическом объединении.

Напомним, в Париже со 2 сентября продолжается судебный процесс по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи, совершенных в январе 2015 года. Во время нападения были убиты 12 человек, включая известных карикатуристов, и 2 полицейских. Процесс стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме.