У Мінську 50-й день протестів, центр міста перекрила військова техніка

У Білорусі в неділю проходить 50-й день масових протестів, в центр Мінська стягнули військову техніку і закрили станції метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

Сьогодні вранці учасники протесту зайняли проїжджу частину проспекту Переможців і попрямували до Стели незалежності, утворивши колону з 5 тисяч осіб. Пізніше до них приєдналася колона людей з іншої частини міста.

До обіду в центрі зібралися кілька десятків тисяч осіб учасників маршу протесту в Мінську. У протестуючих мало плакатів, зате багато національних прапорів і прапорів районів. Є портрети лідера опозиції Світлани Тихановської.

ОМОН спершу не робив ніяких активних дій, але в міру просування учасників маршу в центр міста почалися затримання. За інформацією ЗМІ, затримано більше сотні людей.

Біля Палацу незалежності, де розміщується резиденція Александра Лукашенка, помічено велику кількість техніки - автобуси, автозаки, БМП і бронеавтомобілі. На площу Незалежності стягнули водомети і багато силовиків зі щитами.

Акції протесту проходять і в інших містах, в тому числі в Гродно, Могильові, Бресті та Гомелі.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Низка країн світу заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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